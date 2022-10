(Di lunedì 10 ottobre 2022): La Compagnia al TTG Travel Experience al Pad C3 stand 075-089 per incontrare le agenzie e presentare i nuovi piani commissionali. Il bookingper leperè già aperto. Nelle agenzie di viaggi e sul sito della Compagnia è già possibile acquistare i biglietti per tutte le linee servite dai

Torre d'Amare informazione on line per i marittimi

Helbiz ha altresì radicato la presenza sul territorio avviando delle collaborazioni con primari partner comee MyCicero con UnicoCampania. L'obiettivo del progetto sarà migliorare l'esperienza ......della compagnia di navigazione. Una "zona pericolosissima" secondo Borrelli , in quanto "corrono sempre e avvengono spesso incidenti". L'incidente si è verificato sul Lungomare di Napoli, in... SNAV, AL VIA LE PRENOTAZIONI PER L’ESTATE 2023 NAPOLI - Il booking SNAV per le prenotazioni per l’Estate 2023 è già aperto. Nelle agenzie di viaggi e sul sito della Compagnia è già possibile acquistare i ...