Sabrina Ferilli | dimentichiamola col vecchio taglio | ecco come si è mostrata adesso

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nuovo stile per l’autunno di, presenza fissa nella stagione in corso di Tu sì que vales: avete visto il suo nuovo? Da sempre icona indiscussa di bellezza,ci sta deliziando con la sua simpatia e il suo carisma nelle nuove puntate di Tu sì que vales, iniziate da metà settembre. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

'Tu si que vales': Belen tocca il lato B asu Canale 5: momento bollente durante il balletto Belen Rodriguez einfiammano Canale 5 con una danza a dir poco 'piccante'. La puntata di ' Tu si que vales ' di sabato ...L'ultimo siparietto messo in scena da Belen Rodriguez eha sorpreso così tanto i telespettatori, che il video è diventato virale sul web e i commenti sull'accaduto si sono sprecati. ...Nuovo stile per l’autunno di Sabrina Ferilli, presenza fissa nella stagione in corso di Tu sì que vales: avete visto il suo nuovo taglio Da sempre icona indiscussa di bellezza, Sabrina Ferilli ci sta ...Nell'ultima puntata di Tu si que vales, l'argentina ha ballato insieme all'attrice durante l'esibizione di due band, ma ai telespettatori non è sfuggita la "toccatina" di Belen alla Ferilli ...