Reazione a catena | arriva la rivelazione shock

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ancora un episodionel seguitissimo programma di Rai 1. Ecco la rilevazione incredibile fatta aÈ nuovamente al centro della scena uno dei programmi e quiz show più amati e seguiti nel pomeriggio di Rai 1. Il Quiz game ha infatti attirato ancora una volta l’attenzione per via di unaL'articolo proviene da Leggilo.org.

Guida tv di lunedì 10 ottobre: i programmi della sera Rai 1 18:45 -20:00 - Tg1 20:30 - Soliti ignoti - Il ritorno 21:25 - Sopravvissuti 23:35 - Cose Nostre 00:45 - S'e' fatta notte ...Ladei padroni di casa è immediata, ma le conclusioni peccano della necessaria precisione. ... A disp.: Clemente,, Merlino, Pruiti, Pedano, Conti. All. Francesco Palmeri. Arbitro: ...Le novità del palinsesto Rai di novembre: i Mondiali di calcio mettono a rischio anche Il Paradiso delle signore ...La Rai rinnova il suo impegno a sostegno del Fai e delle Giornate Fai d’Autunno, che si terranno dal 10 al 16 ottobre in conclusione della Settimana Rai dedicata ai beni culturali. Tanti i programmi c ...