Palladino meglio di Allegri? La statistica preoccupa il mondo bianconero

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) E’ un momento decisamente complicato per la Juventus e sembra che lo stessostia facendodi. Ecco il perché. Quarta sconfitta in campionato per la Juventus che si allontana sempre di più dallo scudetto; dieci punti di distanza dal Napoli sono tanti e sembra veramente complesso che i bianconeri possano operare la rimonta per il titolo. Il problema è che, ad oggi, anche il quarto posto sembra una chimera; serve una svolta e serve il più in fretta possibile perché non si può gettare al vento una stagione in questo modo.sa che ha bisogno di un cambio di passo netto ma il tecnicosembra inserito in un vortice da cui uscire è veramente complicato; nel frattempo unapiuttosto brutale mette in evidenza comestia ...