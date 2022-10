Nobel per l’Economia 2022 | anche un ex presidente della Federal Reserve tra i vincitori

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Stoccolma – C’è– per la prima volta – un exfra idel Premioper. Il riconoscimento per ilè stato infatti assegnato a tre economisti statunitensi fra cui Ben Bernanke, che dai verticibanca centrale Usa dovette affrontare la grande crisi finanziaria del 2007-2008. Assieme a lui l’Accademia reale delle Scienze di Stoccolma ha scelto di premiare Douglas Diamond e Philip Dybvig, giustificando peraltro il riconoscimento con “le loro scoperte che hanno migliorato il modo in cui la società affronta le crisi finanziarie”. I premiati di quest’anno in Scienze Economiche, si legge, “hanno migliorato in modo significativo la nostra comprensione del ...

