Napoli | bufera sul Comune di Scisciano | bustarelle per agevolare i cantieri edili – VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022)suldiper. Tredici indagati, i reati commessi tra il 2020 e il 2021 Tredici misure cautelari nei confronti di indagati per corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso in atto pubblico.in provincia di, questa mattina si è L'articolo proviene da Inews24.it.

Il Sole 24 ORE

, una macchina da gol Il 4 - 1 finale non inganni. Fino all'80esimo i partenopei hanno sudato sette camicie per imporsi ai lombardi. Alla fine Spalletti, inserendo Simeone, Lozano e Olivera, ha ...... con gli argomenti del giorno, presentata da Jacopo Volpi e che ha scatenato unasui social. Volpi parla di tutte le italiane in Europa tranne il. I tifosi delattaccano la Rai . Napoli sempre più solo al comando, Juve nella bufera: la rivoluzione nel pallone Gli uomini di Spalletti s’impongono 1-4 sul campo della Cremonese. Pari spettacolo tra Atalanta e Udinese, bianconeri in crisi totale ...Destinato a lasciare strascichi nel dibattito pubblico il decesso di un 80enne a Napoli e le responsabilità di un'ambulanza bloccata.