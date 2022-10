MotoGP | Takaaki Nakagami salterà il GP d’Australia a Phillip Island

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Niente da fare per. Il pilota giapponese della Honda LCR, sarà costretto a saltare il prossimo appuntamento del Mondiale 2022 di, terzultimo del calendario, previsto in Australia. Il nipponico, in una caduta ad Aragon, aveva subito la lacerazione della mano destra tra l’anulare e il mignolo. Un infortunio che ha richiesto anche un intervento chirurgico e di conseguenza “Taka” non sarà a disposizione nel fine-settimana di. “Mi sento bene, non ho dolore, ma mi è stato consigliato di riposare per almeno altre due settimane e quindi non correrò in Australia. Mi sottoporrò nei prossimi giorni a un controllo per togliere i punti e deciderò se partire per la Malesia“, ha riferito(fonte: speedweek.com). Vista l’assenza, il Team LRC avrà a sua ...