MotoGP | Bastianini | “Phillip Island un’incognita | a Sepang sappiamo di essere veloci”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ci si avvicina a grandi passi verso le ultime tappe del Mondiale di, ed Eneaanalizza così la doppietta Australia-Malesia in arrivato in queste settimane: “Per me sarà la prima volta con la, quindi sarà tutta da scoprire, mentre adi poter, i test di febbraio ci avevano dato indicazioni molto importanti”. Sulla difficile gara che l’ha visto protagonista in Thailandia: “Arriviamo da una gara complicata, ma sicuramente positiva. Il sesto posto di Buriram sotto l’acqua battente ha mantenuto le nostre motivazioni molto alte”. “Nonostante le difficoltà avute restano delle cose positive che abbiamo trovato sulla moto e che spero ci possano aiutare nei prossimi ...

Sperano ancora di rientrare in lizza per il titolo anche Aleix Espargarò con l'Aprilia (a - 20 dalla vetta), Enea(a - 39) e Jack Miller (a - 40) con la Ducati, ma obiettivamente ... Ci sono Australia (domenica 16) e Malesia (domenica 23) all'orizzonte per il Motomondiale, che poi vivrà il suo atto finale domenica 6 novembre a Valencia. Il ...