LIVE Cobolli-Moutet 6-4 5-4 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | il francese serve per rimanere nel match

5-4 Game! L'azzurro spinge ancora bene e chiude con lo smash. Ora ilservirà pernel. 40-30 Attacca bene l'azzurro con il dritto! LUNGO IL RECUPERO DI! 30-30 Scende bene a rete ilche chiude con la volée alta, sta tornando in partita con la testa il transalpino. 30-15 Ottimo recupero di, non riesce la veronica all'italiano. 30-0 Nastro italiano che porta la palla a spegnersi appena dopo la rete nel campo del. 15-0 Prima vincente del giovane azzurro. 4-4 Game! Errore con il dritto lungolinea diche è stato un po' frettoloso dal 15-30 in poi in questo game. 40-30 Lungo

...2003 marchigiano anche un passo in avanti fino all'undicesima posizione della Pepperstone ATP... Francesco Passaro (numero 9), Giulio Zeppieri (numero 16), Flavio(numero 17) e Francesco ...Djokovic è decimo nella Pepperstone ATPRace To Turin, la classifica basata sui risultati ... Flavio" 345 167. Gianluca Mager - 335 170. Giulio Zeppieri " 328 176. Raul Brancaccio - 320 ...A che ora e come seguire la sfida di primo turno al torneo ATP 250 di Firenze 2022 tra Flavio Cobolli ed il francese Corentin Moutet.