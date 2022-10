Lecce | Corvino contro il VAR | “Nella sfida dell’Olimpico ha fatto grandi errori”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Pantaleo, Direttore dell’Area Tecnica delha parlato a Piazza Giallorossa tornando sulle decisioni arbitrali discutibili del matchla Roma: “Siamo tutti incavolati. I modi per far rumore ci sono, non solo sui social, ma noi preferiamo farlo in silenzio, in modo pacato. Non siamo gli ultimi arrivati e quando parliamo nelle giuste sedi, veniamo ascoltati”. Focalizzandosi sul match ha dichiarato: “Non c’è stato solo l’errore dell’arbitro, ma anche da parte del VAR. E poi, il rosso a Hjulmand: inizialmente Prontera non aveva nemmeno fischiato il fallo. Poi c’è l’errore più grave a mio parare, il mancato fallo di Smalling su Gendrey in occasione dell’1 a 0: il romanista si appoggia sulle spalle del difensore. Qui il VAR è rimasto spento. Quindi penso che sia stato quest’ultimo ad aver sbagliato ...