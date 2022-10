Klopp si tira fuori

(Di lunedì 10 ottobre 2022)non crede nella lotta per il titolo in Premier L'allenatore del Liverpool Jurgenha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della sconfitta con l'Arsenal annunciando che a seguito di questa sconfitta la sua squadra è stata estromessa dalla corsa al titolo della Premier League Inglese. "Un pareggio contro l'Arsenal sarebbe stato un risultato più equo. Ma dobbiamo solo calmarci. Siamo in corsa per il campionato? No, il Liverpool si è rito", ha detto il tedesco" .

