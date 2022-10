Corriere dello Sport

Come per la Signora, anche perè stata un'illusione : il Milan ha riportato l'orologio all'indietro e il suo errore che ha avviato il raddoppio dei rossoneri ha messo la cera lacca su un a ...Non aquando poi sono entrati sono riusciti a cambiare l'inerzia del match sfiorando il 2 - 2, ... in realtà quattro se il Var non avesse annullato la doppietta diper fuorigioco ... Il caso Vlahovic spaventa la Juve: un dato preoccupa Allegri TORINO - Decisivo, ma al contrario. Dusan Vlahovic non pensava certo che fosse questo l'epilogo del suo viaggio a San Siro. Decisivo, il bomber, lo era stato con tre gol consecutivi nello spazio di ot ...