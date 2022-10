GF Vip 7 | anticipazioni puntata 10 ottobre 2022 | un concorrente si ritira?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Stasera in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuovadel Grande Fratello Vipnella quale Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e dall’esperta di gossip Giulia Salemi, affronterà tre questioni molto importanti. In primis, la lite tra Luca Salatino e Cristina Quaranta, nonché il desiderio dell’ex tronista di lasciare la Casa. Poi si parlerà di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e infine dell’eliminato, che ha già un nome. Grande Fratello Vip 7, Luca Salatino abbandonerà la Casa? Il primo argomento che si affronterà nelladel GF Vip 7 di stasera 10sarà la lite tra Cristina Quaranta e Luca Salatino, che ha portato il romano alla decisione di eliminarsi. La Quaranta ha accusato infatti l’ex tronista di aver accettato ...