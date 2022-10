Dopo il no di Panetta per l' Economia rispunta Giorgetti Meloni accelera

(Di lunedì 10 ottobre 2022) È ancora “saliscendi” nel complicato puzzle delle tessere per il nuovo governo. A partire dalla “casella” più difficile, e anche tra le più importanti, quella del ministero dell'. Qui, secondo un retroscena di Antonio Bravetti su La Stampa, Giorgiaconsidera “non del tutto chiusa” la partita su Fabio, board Bce. Tuttavia, al di là di questo, c'è una rosa di tecnici su cui ragionare: “Domenico Siniscalco, Dario Scannapieco (che difficilmente lascerà Cassa Depositi e Prestiti), Ignazio Visco”. Per quanto, secondo l'articolo, “, durante il vertice di Arcore, avrebbe aperto alla possibilità di mandare Giancarloa via XX Settembre, un'ipotesi che resta sul tavolo nonostante appaia complicata”. Altro nodo da sciogliere, poi, è quello sulla giustizia, dove ...

