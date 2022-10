Daniele De Rossi nuovo allenatore della Spal | l' annuncio ufficiale ' personalizzato'

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Deverso la sua prima esperienza dasulla panchina di una squadra professionistica. L'ex giocatoreRoma, già nello staff di Roberto Mancini in nazionale, sarà il...

Deverso la sua prima esperienza da allenatore sulla panchina di una squadra professionistica. L'ex giocatore della Roma, già nello staff di Roberto Mancini in nazionale, sarà il nuovo ...Con lui c'era una "squadra" di eccezione composta daDe, Vincent Candela (padrone di casa), Gigi Di Biagio, Thomas Locatelli, David Bizzarro, Alessio Cerci, Christian Brocchi, Stefano ...La società biancoazzurra ha deciso di puntare sull'ex capitano e centrocampista della Roma per sostituire l'esonerato Roberto Venturato ...Contratto fino al 2024 per l’ex numero 16 della Roma che diventa il quarto campione del Mondo del 2006 su una panchina di serie B ...