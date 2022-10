Da Londra una tempesta sul mercato dei metalli

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Quando a giugno il governo del Regno Unito ha sanzionato Vladimir Potanin, l’oligarca a capo della siberiana Norilsk Nickel, ilè entrato in tensione, non solo per il nichel quanto per il ruolo, nei grandi mercati delle materie prime, di Nornickel, per la fornitura di palladio: circa il 40% della produzione globale, destinato alla produzione di convertitori catalitici e semiconduttori. Il London Metal Exchange, LME, il più antico e grandeal mondo per iindustriali, non ritenne le sanzioni giustificate ed idi Nornickel hanno continuato ad essere scambiati. Ma la scorsa settimana, in seguito alle sanzioni del governo del Regno Unito nei confronti di Iskandar Makhmudov, co-fondatore della Ural Mining & Metallurgical Co., l’LME ha deciso che limiterà le nuove consegne di rame e zinco ...