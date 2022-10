Carica Pioli | ' Dimostriamo che la sconfitta per 3 - 0 è stata un' eccezione'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Stavolta dovrà essere lui ad agitare sapientemente la bacchetta, rubandola al mago Potter. San Siro come Hogwarts, un luogo dove concentrandosi come solosa fare, è possibile realizzare i ...

PERCORSOha studiato profondamente il match dell'andata e, rispetto a Londra, ha qualche conoscenza in più sulle partite governate da Potter. E poi, insomma, c'è da santificare un compleanno ...In più il numero 17 della squadra divorrebbe che la società si facesse carico per intero o ... il Direttore sportivo dei transalpini è intenzionato a tornare allaper il cartellino del ...Dopo lo 0-3 di Stamford Bridge, i rossoneri sono chiamati a vincere per non perdere le chance di qualificazione. L'allenatore alla vigilia dà la carica alla squadra, così come Tomori: "Londra va risca ...Il tecnico rossonero parla alla vigilia della sfida Champions contro il Chelsea: "Bisogna fare una partita d'alto livello sotto ogni punto di vista. Messias è recuperato" ...