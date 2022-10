Allarme listeriosi | “non solo wurstel | la lista di tutti i cibi più a rischio Quali sono i sintomi | compaiono da 1 a 4 settimane | ecco cosa fare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022)ma non. A salire agli onori della cronaca recente, alcuni alimenti contaminati da Listeria, una famiglia di batteri composta da dieci specie. Una di queste, Listeria monocytogenes, provoca una malattia chiamata “”. E seppur rara, laè spesso una malattia grave, che comporta elevati tassi di ricoveri ospedalieri e decessi. Come quelli verificatisi in questi giorni, non ultimo un uomo di 75 anni, originario della provincia di Campobasso, deceduto in seguito a complicanze dovute all’infezione dal batterio della Listeria. Secondo quanto riportato dai media nazionali, avrebbe ingerito un alimento contaminato, probabilmente della ricotta. Il batterio si adatta ad ambienti salati e anche alle basse temperature, mentre la cottura oltre i 65° li uccide. Iincriminati, ...