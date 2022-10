Volley | Superlega 2022 23 | Padova espugna Civitanova | Modena infligge la seconda sconfitta a Piacenza

(Di domenica 9 ottobre 2022) I posticipi dellagiornata della Supelega dimaschile/23 proponevano due match tra le squadre più ambiziose del campionato, dando vita ad una domenica sera di grandissimo spettacolo. I Campioni d’Italia diinciampano nella primadella stagione contro una straordinaria, mentre la giovaneha battuto, allasu due partite. La Pallavolohato il Pala, superando la Lube al tie break per 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-16, 12-15). Grande spettacolo sin dal primo scambio con i veneti che iniziano senza il minimo timore reverenziale, mettendo subito in difficoltà i ...

2022 - 2023Squadra in casa Emma Villas Siena Squadra avversaria Sir Safety PerugiaTorna con tre punti dalla vicina Siena la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils si ...... ci resta giusto il tempo per ricordare che la Gas Sales BluenergyPiacenza aveva presentato ... perché questa è una delle due partite della seconda giornata diselezionata per la ...Vincono Padova e Modena nella seconda giornata della Superlega 2022/2023 di volley maschile: sconfitte Civitanova e Piacenza.La spuntano soprattutto con i fondamentali del servizio e dell'attacco, quelli che alla fine fanno la differenza con Perugia migliore sia dai nove metri (10 ace contro i 3 di Siena) sia sotto rete (56 ...