Mancini | «Inghilterra? A noi va bene | forse meno a Southgate»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le parole di Robertodopo il sorteggio: «Il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici» Robertoha commentato il sorteggio dei gironi di qualificazione al prossimo Europeo. Di seguito le sue parole. GIRONE – «Ero sicuro che avremmo preso una trae Francia, il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici ma sono tutte da giocare. Conci conosciamoma se continua così a noi va abbastanza, non so se lui sarà d’accordo». MACEDONIA DEL NORD – «Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto, come dimostrato a Palermo le partite bisogna giocarle tutte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

