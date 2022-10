(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilera in corsa per ingaggiare il 26enne centrocampista Yves Bissouma in estate, prima del trasferimento dal Tottenham dal Brighton....

Calciomercato.com

Un'di mercato per il Manchester United che già da tempo sembra aver messo gli occhi sul ... belga 20enne del Rennais rivelazione in Francia su cui ci sarebbe anche il... strepitoso nel parare il tiro violento dell'ex. 19:50 90' - Botta di Kean È entrato bene ... 19:30 70' -PER MILIK Danilo ha spazio sulla destra e crossa per Milik, che di testa ... Liverpool, occasione persa | Mercato | Calciomercato.com Tempo di Premier League. In occasione della nona giornata, spazio alla sfida fra Arsenal e Liverpool di domenica 9 ottobre alle 17.30.Cinque anni fa il no al Liverpool convinto da Lukaku: ora il gioiello incanta e continua a piacere a Klopp, Napoli e Juve.