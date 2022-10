Juventus | Adani contro Allegri | “Da sedici mesi questa squadra non migliora in nulla”

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Si dice sempre che si è usciti dalla crisi, c’è sempre una scusa che porta al giorno dopo ma non c’è mai un percorso lungimirante per prendersi le proprie responsabilità e crescere. Questo non dura da quattro, ma da. Io queste cose le dicevo esattamente un anno fa”. Lo ha detto Danielea Novantesimo Minuto parlando del periodo negativo dellae attaccando ancora una volta Massimilianoandandogli: “Non c’era la chiarezza che ha caratterizzato la. In quest’ultimo percorso è stato richiamatoper ripristinare vecchi parametri che ormai non valgono più. Il problema dellanon è la partita di ieri, ma il fatto che nonin”. ...

Dopo il successo in Champions sul Maccabi e quello precedente sul Bologna sembrava che laavesse ripreso quota, e invece la squadra ha commesso i soliti errori finendo per essere punita dai ...Dopo MilanLeleha fatto un post su Twitter molto particolare. Frecciatina a Massimiliano Allegri Milanha fatto molto parlare di sé, specialmente da parte di Lele. L'opinionista ha ...Juventus, Daniele Adani contro Massimiliano Allegri: "Da sedici mesi questa squadra non migliora in nulla, non da quattro" ...La sconfitta di San Siro segna il conto della quarta sconfitta subita nelle prime cinque trasferte stagionali. Numeri impietosi di fronte ad una Juventus che non riesce ad inanellare un filotto di ...