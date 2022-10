Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli a Ballando | «Che tro**!» VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 9 ottobre 2022) Milly Carlucci è tornata in televisione concon le Stelle e la diciassettesima edizione si è scontrata con Tu Si Que Vales. In termini di ascolti tv, a vincere è stata la corazzata di Maria De Filippi (anche se in calo rispetto alle settimane precedenti) con il 25.5%-27%., invece, ha ottenuto il miglior risultato al debutto rispetto all'anno precedente con il 24-25.5%. Un testa a testa in cui le due donne della prima serata del sabato televisivo si sono divisi la platea: 3.5 milioni di telespettatori hanno seguito2022; 3.6 milioni di spettatori hanno visto Tu Si Que Vales. Sui social sta facendo molto chiacchierare ildell'insulto di Iva. Parole pesanti da parte dell'artista: a microfono aperto ha ...