Formula 1 | trattore contromano in pista al Gp del Giappone VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022) Attimi di terrore inal Gp di1 per unche camminava insullacon la pioggia battente, e le vetture costrette a correre con visibilità quasi nulla e il pericolo incombente di aquaplaning. Le immagini scovate da Sky Sport rendono bene la situazione in cui si è trovato Pierre Gasly appena uscito dal pit stop al primo giro del Gp del, poi interrotto con bandiera rossa. Il pilota francese dell’Alpha Tauri è rientrato poi ai box infuriato, protestando apertamente per l’incredibile rischio corso. La Fia si difende con una nota. Secondo la Fia infatti si era già in regime di bandiera rossa, e anzi il pilota francese dell’AlphaTauri non avrebbe rispettato la velocità consentita, e per questo sarà investigato a fine gara. “La Safety Car era ...

Proprio a Suzuka il povero Jules Bianchi urtò unin safety - car nel GP del 2014 con le conseguenze che tutti sappiamo. Cambio di programma, ripresa della corsa sospesa. Tra 10 minuti ...TORINO - Eccolo, puntuale e ineffabile, non per la prima volta durante questa stagione di1, ilin pista (lo si era visto anche a Monza, ma almeno su asfalto asciutto). Dopo l'incidente mortale di Jules Bianch i si era detto che di trattori in pista non se ne sarebbero più ...Ore08.08 – Il passaggio di Gasly in curva 12 accanto al trattore sarà investigato dopo la corsa ... Il commento di Mario Isola, responsabile Pirelli per la Formula 1: “Se chiedi ai piloti quali sono i ...SUZUKA - Un episodio che farà discutere a Suzuka. Un trattore è infatti giunto in pista durante il Gran Premio del Giappone, costringendo Pierre Gasly a schivarlo. Il padre di Jules Bianchi, pilota di ...