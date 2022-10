Formazioni ufficiali Sudtirol-Benevento | Serie B 2022 2023

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per l’ottava giornata della. Fabio Cannavaro va a caccia della sua prima vittoria sulla panchina delle streghe e proverà ad ottenerla contro il sorprendente. Anche la neopromossa ha cambiato allenatore in corsa, affidandosi a Bisoli, ed ora sogna addirittura i playoff. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 16:15 di domenica 9 ottobre, di seguito ecco le: In attesa: In attesa SportFace.

Torino - Empoli: leTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Ola Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Paro (...TORINO - EMPOLITORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric (squalificato, in ...Le due squadre in campo alle 15: ecco i 22 scelti dai rispettivi allenatori Il Cagliari di Filippi cerca di portare a casa un risultato positivo nella gara contro il Lecce, in programma alle 15 (diret ...Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Benevento, sfida valida per l’ottava giornata della Serie B 2022/2023. Fabio Cannavaro va a caccia della sua prima vittoria sulla panchina delle streghe e proverà ...