F1 | Gp Giappone | Verstappen trionfa davanti a Leclerc sul bagnato

(Di domenica 9 ottobre 2022) SUZUKA - Maxin, ma non può ancora dirsi campione del mondo per la seconda volta di fila. L'olandese si prende il successoa Charlese Sergio Perez (con ...

F1, GP: la gara,imprendibile, Leclerc è terzo dopo penalizzazione . F1, la situazione del Mondiale:campione del mondo . F1 Suzuka, pioggia e gara stravolta: Direzione ...SUZUKA - Maxsi prende la vittoria in, ma non è ancora ufficialmente campione del mondo. L'olandese trionfa davanti a Charles Leclerc e Sergio Perez (con possibile investigazione per il ...Dopo ore di attesa il GP del Giappone, condizionato dalla pioggia, ha visto trionfare Max Verstappen. Alle spalle il duello fra Sergio Perez e Charles Leclercper il secondo posto lo vince il messicano ...Formula 1, pole position per Max Verstappen al GP del Giappone 8 Ottobre 2022 1 giorno fa Formula 1, Max Verstappen vince il GP del Canada davanti a Sainz 19 Giu Formula 1, Max Verstappen vince il GP ...