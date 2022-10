De Benedetti celebra il funerale del Pd | “Deve sciogliersi” Gelo in studio

(Di domenica 9 ottobre 2022) Al Partito Democratico cambierebbe il nome o le facce? La domanda è rivolta a Carlo De, imprenditore ed editore del quotidiano Domani, nel corso della puntata dell'8 ottobre di Le Parole, il programma tv di Rai3 condotto da Massimo Gramellini. La risposta dell'ingegnere è inaspettata: “Io cambierei il partito, il Pd, per una ragione semplice, si è occupato di chi ha e non di chi non ha. Un partito progressista che tiene questa attitudine è destinato al fallimento, che giustamente ha avuto”.per dare vita a cosa? Chiedono ancora Dedallodopo un attimo di empasse: “Penso ad un partito nuovo - replica l'editore - che abbia a cuore le disuguaglianze, il problema numero uno della nostra società, e il problema ecologico, che ...

In occasione della festa degli angeli custodi che siil 2 ottobre, il Centro per i diritti del malato e la Misericordia di Prato hanno distribuito delle statuette con una preghiera e una penna dell'Arciconfraternita ai bambini ricoverati in ...Santa Teresa del Bambin Gesù/ Oggi, 1 ottobre sila sua vita di sacrifici Nel 1883 proprio ... Non ci staccheremo da te finché non ci avrai. Benedici, o Maria, in questo momento, il ...di M.R.Una partecipazione e un volantino, un salto dal parrucchiere e un passaggio al gazebo elettorale, la raccolta delle firme e la scelta del banchetto, un addobbo da concertare e un elettore da co ...