Cassano | “Inter | sta venendo fuori un cinema C’è qualcosa che non va” | VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022) L'ex calciatore Antonioha parlato della situazione dell', che non convince del tutto. "Mi sembra che Simone Inzaghi stia andando da un'altra arte". Queste le dichiarazioni

E' la rete del 3 - 1, decisiva perché l'aveva cominciato forte nella ripresa accorciando le ... Da segnalare anche il gol del momentaneo 2 - 0 romanista al 32', conbravo nel coordinarsi ......ROMAPRIMAVERA Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta RomaPrimavera ... Chesti, Keramitsis, Oliveras, Tahirovic, Missori, Faticanti, Satriano, Cherubini, Pisilli,L’allenatore portoghese a bordo campo per la rivincita della finale scudetto persa a maggio. Satriano e Cassano gettano nello sconforto Chivu, che rischia di ritrovarsi ultimo. Vince la Juve, ko Milan ...La Roma Primavera di mister Guidi è tornata al successo in campionato grazie al 3-1 sull'Inter.I giallorossi sono passati in vantaggio intorno alla mezz'ora di gioco con Satriano, che raccoglie l'otti ...