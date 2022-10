Belgio | sopravvissuta a un attentato terroristico muore con eutanasia a 23anni | non aveva superato il trauma

Il suo ultimo messaggio: 'È stata una vita di risate e lacrime, fino all'ultimo giorno. Ho amato e mi è stato concesso di sapere cos'è il vero amore. Me ne vado in pace. Sappiate che già mi ...Shanti De Corte non sopportava più il peso di essereall'Isis dopo gli attentati di ... dal momento che inla pratica è consentita quando si presentano particolari condizioni ...Una ragazza di 23 anni, Shanti De Corte, è morta in Belgio dopo aver chiesto e ottenuto di sottoporsi ... non riusciva a convivere col dolore dopo che il 22 marzo del 2016 ha assistito ed è ...Una depressione talmente grave a cui neanche le cure psichiatriche, i farmaci e l'amore della famiglia sono riusciti a trovare rimedio. Per Shanti l'unica soluzione, per avere pace, ...