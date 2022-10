Attivismo e informazione | l’etica della comunicazione spiegata a BergamoScienza

(Di domenica 9 ottobre 2022): TRAE TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI Divulgare dati scientifici o più semplicemente comunicare non sono mestieri per nulla semplici, come abbiamo potuto constatare venerdì 7 ottobre durante l’incontro didal titolo “”. Grazie alla moderazione del coordinatore scientificokermesse Luca Perri, volti noti del settore come Serena Giacomin, Barbascura X, Agnese Collino e Alessandro Masala (alias SHY) hanno dato vita a un dibattito coinvolgente sul temae delle diverse forme che può assumere nel tempo. Nel primo giro di domande, si è affrontato il tema del bilanciamento tra trasmissione di dati, contenuti ...

Sky Tg24

Christine Puglisi è una modella e influencer body positive , impegnata nell'sui social: "... " Sono certa che se ci fosse più, le persone avrebbero meno paura di ciò che non ...C'è una speranza in mezzo al caos climatico: "Siamo purtroppo impegnati in una corsa tragica tra Armageddon e fantastico": fonti rinnovabili, decarbonizzazione,, cooperazione. Certo, la ... L'ong Memorial vince il Nobel per la Pace: il tribunale russo ordina il sequestro La giornalista siriana aveva 23 anni quando suo padre è stato rapito a Damasco dal regime. Da allora, vive sotto tortura, a distanza. Oggi in Siria questa tortura la vivono le famiglie delle 110mila p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...