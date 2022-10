Antonino Spinalbese pronto all’addio? L’ex di Belen è arrivato al limite | Ecco cos’è successo

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tra i tanti dei personaggi che hanno già abbandonato il reality show di Canale 5, sembra essere giunta alla fine anche per. La situazione è divenuta ormai insostenibile. Con molta probabilità al GF vip 7 ci sarà un altro colpo di scena. Quest’ edizione, non appena avuto inizio, ha regalato già tante situazioni differenti al pubblico. Tutta la vicenda che ha visto protagonista Marco Bellavia, ha generato grande caos all’interno della casa più spiata d’Italia. Il concorrente, ha deciso di terminare la sua avventura nel reality a causa di una forte depressione probabilmente. Gli inquilini non lo hanno trattato nei migliori dei modi e talvolta lo hanno anche bullizzato. È nata subito una grande polemica per questo comportamento scorretto nei confronti di Bellavia. A causa di tutta questa vicenda ci sono stati i ...