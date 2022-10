Viola come il mare replica seconda puntata in streaming | riassunto episodi 3-4 | ascolti tv 7 ottobre 2022

Verissimo ospita Francesca Chillemi in solitaria: che succede alla coppia che lei forma con Can Yaman inil mare Ritorna il consuetudinario appuntamento TV nel weekend di Verissimo , con la puntata dell'8 ottobre 2022, che tra gli altri ospiti in studio accoglie Francesca Chillemi, ...Risultati ancora più alti di quelli ottenuti venerdì scorso ieri sera, 7 ottobre, per Tale e Quale Show, che con la seconda puntata ha sorpassato il diretto competitor, ossia la fictionil mare con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, risultando il programma più visto della serata. Circa 300mila telespettatori e 1 punto di share in più rispetto al primo ...In vista del match di lunedì sera contro la Lazio, Vincenzo Italiano dovrà risolvere alcuni rebus che riguardano la sua rosa a disposizione (come anticipato dalla ...Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti della nuova fiction Mediaset in onda su Canale5, Viola Come il Mare. In occasione del debutto della serie, i due attori hanno rilasciato numerose ...