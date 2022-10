Tiro a volo | Mondiali 2022 | bene Gabriele Rossetti in corsa per la qualificazione | serve un miracolo ad Elia Sdruccioli

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Buone notizie anche per gli azzurri dello skeet maschile aisenior di, in corso ad Osijek, Croazia: oggi, sabato 8 ottobre, sono continuate le qualificazioni della prova individuale che domani assegnerà, oltre alle medaglie ed ai titoli iridati, altre carte olimpiche, 4 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Prosegue dunque lo skeet individuale, e ci sono buone notizie per i colori azzurri: dopo i primi 100 piattelli delle qualificazioni tra i tiratori italiani c’èinper il passaggio alla fase finale di domani, quando ci saranno da completare le eliminatorie con gli ultimi 25 piattelli. Più indietroe Tammaro Cassandro. In testa con 100/100 c’è la coppia composta dallo ...