“Ticket to Paradise” | la coppia Clooney-Roberts regala evasione 

tosi conferma primo al box office. Buon secondo posto per ...Insieme hanno recitato più volte, da "Ocean's Eleven" (2001) a "Money Monster" (2016), ritrovando ora lo stesso copione con "to" di Ol Parker (dal 6 ottobre al cinema), una rom - com ...Premessa banale, dinamiche viste e riviste eppure il tuffo nella commedia romantica anni 90 è piacevole: merito dello star-power di George Clooney e Julia Roberts ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...