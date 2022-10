Superbike oggi | GP Portogallo 2022 | orari superpole e gara-1 | programma | tv | streaming TV8 e Sky

(Di sabato 8 ottobre 2022) Quest’, sabato 8 ottobre, entra nel vivo a Portimao il weekend del Gran Premio del, valido come nono e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il circuito dell’Algarve sarà la sede di un nuovo atto della rivalità tra Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, con lo spagnolo della Ducati che può gestire un margine di 59 punti sul turco della Yamaha e di 67 sul nord irlandese della Kawasaki. La-1 dellaa Portimao verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, mentre la direttadell’evento sarà disponibile su Sky Go e Now. La prima manche sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con ...

Una cosa è certa: Alvaro Bautista è carico . Lo si capisce vedendolo in pista, ma ancora di più davanti ai microfono, dato chelo spagnolo non le ha certo mandate a dire nei confronti dei rivali per il titolo Rea e Razgatlioglu, chiamati " secondo il pilota Kawasaki " ad essere aggressivi per colmare la differenza di ...Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv/streaming :5 maxi sportive in un confronto senza esclusione di colpi. L’approccio “da gara” in una due giorni davvero intensa ci ha consentito non solo di assalire Vallelunga con tempi da paura, ma di stabilire ...Nono appuntamento per il campionato delle derivate di serie. Alvaro Bautista, a Portimao, si presenta con 59 punti di vantaggio su Razgatlioglu e 67 su Jonathan Rea ...