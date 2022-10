Selvaggia Lucarelli Nel Mirino Del Codacons!

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il Codacons é sul piede di guerra. Nelè finita, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle. Proprio il suo ruolo di giudice è oggetto di una polemica molto accesa, visto che nel cast dei concorrenti di quest’anno, c’è il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Riuscirà ad essere obbiettiva la nostra? Ecco cosa sta accedendo in queste ore! Il Codacons chiede l’intervento della Rai: nelLa nuova edizione di Ballando con le Stelle non è ancora iniziata e già montano le prime polemiche. Al centro di un nuovo caso é finita. Per quale motivo? È presto detto. La giornalista, nonché giurata di Ballando, è finita neldel Codacons e ...

A giudicarli ci saranno ancora la coreografa Carolyn Smith , lo stilista Guillermo Mariotto , il conduttore Fabio Canino , il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni e la giornalista,...stronca Noemi Bocchi/ "Presta le borse di Ilary alle amiche..." Con la separazione, l'ex capitano della Roma ha deciso di voltare totalmente pagina e di non voltarsi indietro ...Conto alla rovescia per Ballando con le stelle. Inizierà domani la nuova edizione del talent di ballo, ma già spunta la prima polemica. Alla… Leggi ...Tuttavia la conduttrice non ha mancato di essere vittima di accuse e polemiche sia per aver detto si a Enrico Montesano, protagonista nei mesi scorsi di proteste no-vax che per aver voluto nel cast ...