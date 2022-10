Sciacalli in azione nelle zone alluvionate | fermati quattro stranieri

(Di sabato 8 ottobre 2022)pluripregiudicati sono statidai carabinieri su segnaldei residenti, mentre si aggiravano per un paese della provincia di Ancona colpito dall'alluvione: stavano cercando di introdursi in alcune abitazioni, sfruttando l'assenza dei proprietari sfollati

Su segnalazioni di alcuni residenti, nei giorni scorsi i Carabinieri sono intervenuti nel territorio di Sassoferrato per impedire atti di sciacallaggio a seguito dell'alluvione del 15 settembre scorso.Una banda di "" pronta ad entrare innelle zone di Sassoferrato (Ancona), colpite dall'alluvione del 15 settembre, è stata bloccata dai carabinieri, su segnalazione dei cittadini. E' intervenuto il ...SASSOFERRATO Auto sospetta in via Cagli di Sassoferrato, dove l’alluvione ha creato tanti danni e ancora oggi ci sono case inagibili e sfollati. Grazie alla chiamata tempestiva dei ...SASSOFERRATO - Auto sospetta in via Cagli di Sassoferrato, dove l’alluvione ha creato tanti danni e ancora oggi ci sono case inagibili e sfollati. Grazie alla chiamata tempestiva dei ...