Sassuolo - Inter | il giorno ' ' storico' ' di Onana e il discorso da capitano di Handanovic

Torna alla vittoria anche in campionato l', 2 - 1 sul campo del: l'analisi dal Mapei Stadium di Davide ...di Paolo Tomaselli, inviato a Reggio Emilia Buona anche la prova di Acerbi e il debutto da titolare in questa stagione di D'Ambrosio 1 di 181 - 2 L'torna a vincere in campionato. Nella nona giornata di serie A la squadra di Inzaghi batte il2 - 1 e dopo due sconfitte consecutive si rilancia portandosi a 15 ...Sassuolo-Inter, Alessio Dionisi ha parlato della sconfitta. Tre punti importantissimi per la squadra nerazzurra. Tre punti che danno continuità alla vittoria in Champions League ottenuta contro il ...L'Inter stende il Sassuolo grazie a una doppietta di Edin Dzeko, che al Mapei fra il 44' e il 69' non fa rimpiangere il grande assente.