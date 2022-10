Ponte Crimea | le minacce di Medvedev in caso di attacco

Si chiama Mahir Yusubov il 52enne che potrebbe essere stato al volante del camion esploso sulche collega laalla Russia . Secondo quanto riferisce Mash.ru , citato dal collettivo investigativo russo The Insider, l'uomo alla guida sarebbe lo zio del proprietario del mezzo, Samir ...Kiev, danno agrande vantaggio per noi I danni inflitti da un'esplosione aldisono 'un grande vantaggio per tutti gli ucraini', poiché complicano per i russi le forniture ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La struttura colpita oggi è vitale per i russi, sia in ambito strategico che militare. Da qui l'irritazione del Cremlino per l'attacco subito ...