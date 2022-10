Juve e Milan | svolta per Asensio

"Nel calcio non ti danno tempo, è difficile quando parti male come noi - è l'opinione del vicepresidente dellaPavel Nedved a pochi minuti dall'inizio di- . Ora stiamo cercando di recuperare punti, stasera è una partita più importante per noi che per ilperché siamo in ritardo". Paralleli "Leao è determinante, si è visto l'anno ...Commenta per primo Dusan Vlahovic , attaccante della Juventus , è intervenuto a Dazn prima della partita con il: 'Milik Mi trovo benissimo. Sicuramente quando giochiamo insieme ci dà una grossa mano, ma per me è uguale. Sta al mister mettere la formazione, noi qui siamo tutti a disposizione'.Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...Se la Juventus di Allegri riuscirà a segnare a Tatarusanu nella sfida di San Siro, il marcatore diventerà l'autore del 300 gol bianconero di questa classica del calcio italiano, contando solo le sfide ...