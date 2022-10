(Di sabato 8 ottobre 2022) Bergamo. Ci siamo. A(9a giornata, domenica 9 ottobre ore 15) Gian Pieroerini stabilisce il record di panchine con l’Atalanta, un primato che al mister regala una certa emozione: “È una, a Bergamo mi è successa una cosa meravigliosa che mi ha cambiato la vita. Con questo record entro a far parte di questa società a tutti gli effetti. Certo quando abbiamo cominciato non avrei pensato di arrivare così lontano: devo dire grazie al presidente, a tutti quanti, a tutti i giocatori. E adesso è una nuova fase, stiamo cercando di dare nuove energie alla squadra, guardare avanti è il nostro mestiere”. Il tecnico dell’Auxerre le ha suggerito di continuare per altri dieci anni… “Grazie dell’augurio, ci sono esempi importantissimi di allenatori che hanno avuto una carriera molto lunga”. Si parla spesso ...

BergamoNews.it

... con la panchina nerazzurra numerosupererà il grande e compianto Emiliano Mondonico, recordman ... Oppure Hateboer e Soppy, arretrati in retroguardia, una scelta già fatta dalcontro i 3 - 5 - ...... Emiliano Mondonico , tra l'altro ex anche dei toscani, si è fermato esattamente a un passo da quotae illo raggiungerà. A Udine, domenica 9 ottobre, Gasperini toccherà legare da ... Gasp fa 300: “Una storia bellissima. Vincere a Udine per l’autostima” "Per il gioco che esprime e per come ha vinto partite anche contro squadre forti, l'Udinese gode di più attenzioni di noi - ha proseguito Gasp -. Noi siamo alla ricerca di consensi, di qualità ...L’ex allenatore del club francese ha stabilito un record, si sofferma sul tecnico dell’Atalanta che è ad un passo dalle 300 panchine nerazzurre “A Gasperini consiglio di allenare per altri dieci anni ...