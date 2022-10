Formula 1 - Pierre Gasly il sostituto di Alonso alla Alpine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un altro tassello del mercato piloti 2023 va a definirsi:sarà ildi Fernandonel 2023. Se ne è parlato per settimane ma nella notte italiana è arrivata la conferma ufficiale. Nazionale francese. Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, terrà a battesimo per il 2023 una squadra totalmente francese, dal marchioformazione di piloti, fino al motore. E poco importa se tra Esteban Ocon enon scorre più buon sangue: i due saranno chiamati a lavorare per il bene del team diretto da Otmar Szafnauer per continuare nel lungo viaggio verso la vittoria del titolo. Perinizia la seconda parte della sua carriera: dal 2017 a oggi ha sempre corso, infatti, per un team ...

Non è certo stato un colpo di teatro, e del resto il mercato piloti della1 ce ne aveva già regalati abbastanza per quest'anno. Quello annunciato nella prima ...Gasly saluta la Scuderia ...... diciottesima tappa del campionato mondiale di1. Sessione terminata rivivila con la nostra ... 04.50 - È arrivata l'ufficialità dell'approdo diGasly in Alpine a partire dal 2023 . 04.45 -...Pierre Gasly a fine stagione saluterà la Scuderia AlphaTauri per proseguire la sua carriera in Formula 1 con il Team Alpine. Pierre Gasly debutta in Formula 1 nel Gran Premio della Malesia del 2017.AlphaTauri ha annunciare oggi che Nyck de Vries si unirà al team per la stagione 2023 di Formula 1 al posto di Pierre Gasly che lascerà la squadra.