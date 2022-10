Ferrovie tedesche in tilt | forti sospetti sul sabotaggio La ministra dell’Interno | «Guasto premeditato | danni in due punti sui cavi»

(Di sabato 8 ottobre 2022) C’è undietro il caso delle? Il governo di Berlino ne è sempre più convinto. «Un atto», dice latedesca Nancy Faeser confermando in una nota la pista che già da ore la Germania continua a sostenere sultecnico accaduto nella mattina di oggi 8 ottobre nella rete ferroviaria della parte settentrionale del Paese, e che ha provocato il completo arresto del traffico a lunga percorrenza. «Dobbiamo ritenere che le circostanze che hanno bloccato per diverse ore il traffico ferroviario siano dipese da un fatto», ha continuato Faeser. «In due posti iindispensabili per la circolazione ferroviaria sono stati danneggiati. La matrice dell’accaduto non è ancora ...

L'operatore delleDeutsche Bahn ha confermato che la paralisi delle linee ferroviarie ha un'origine dolosa. 'Il sabotaggio di cavi che erano vitali per il traffico dei treni ha ...Caos nelledel nord della Germania a causa di un problema ai sistema GSMR (sistema internazionale di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie). Il problema sarebbe rientrato ma le ...In tilt per diverse ore il sistema di comunicazione ferroviaria nelle regioni del nord. Poi il problema è rientrato ...Fermi per più di tre ore i treni in Germania. E' caos nelle stazioni tedesche, e ancora nessun responsabile individuato ...