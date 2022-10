Doppietta di Dzeko | l’Inter passa in casa del Sassuolo

(Di sabato 8 ottobre 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Unadi Edinlanciache espugna il Mapei e ritrova la vittoria in campionato. Alnon è sufficiente la rete di Frattesi per il momentaneo pareggio: a Reggio Emilia finisce 1-2. Dionisi conferma l’undici che ha schiantato la Salernitana. Senza Lukaku e dopo aver perso anche Correa, Inzaghi in attacco ha solo Lautaro Martinez e. Tra i pali confermato Onana, reduce dalla convincente prova contro il Barcellona. Proprio l’ex portiere dell’Ajax salva subito il risultato opponendosi con il piede al tiro di Frattesi. Sulla respinta si avventa Laurientè che calcia di prima colpendo in pieno volto Barella: la botta è violenta ma il centrocampista nerazzurro ha la scorza dura e si rialza prontamente. In avvio ilè alto in ...

Questo sabato di Serie A si è aperto con la sfida tra Sassuolo e Inter in cui i nerazzurri hanno vinto per 2 - 1 grazie alla doppietta di Edin Dzeko. Alle 18 tocca al Milan che ospita in casa la Juventus. Mentre alle 20.45 si gioca Bologna - Sampdoria ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Sassuolo - Inter, la cronaca ...I nerazzurri si portano a 15 punti in classifica, resta a 12 la squadra di Dionisi Una doppietta di Edin Dzeko, che sale a 101 gol in Serie A, rilancia l'Inter anche in campionato, dopo il successo sul Barcellona in Champions. I nerazzurri di Inzaghi si impongono 2 - 1 sul Sassuolo al Mapei Stadium. Decisiva una doppietta di Edin Dzeko per l'uno a due finale, pari momentaneo di Frattesi nel secondo tempo, che consegna a Inzaghi tre punti importanti in ottica campionato.