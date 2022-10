Zielinski | “Ad Amsterdam fatto un capolavoro Lo spirito del gruppo ci fa vincere”

Le mie condizioni fisiche sono buone, oggi ho fatto tutto l'allenamento e non ho sentito alcun fastidio", ha dichiarato. "Quella diè stata una serata magica, non solo per noi ma ...Come stai (aera stato sostituito per infortunio, ndr) " Le mie condizioni sono buone, oggi ho fatto tutto l'allenamento e non ho sentito nessun fastidio ". Sulla vittoria di ...ForzAzzurri.net - Zielinski orgoglioso della partita fatta ad Amsterdam che è stata un capolavoro, merito dello spirito del gruppo.Le mie condizioni fisiche sono buone, oggi ho fatto tutto l'allenamento e non ho sentito alcun fastidio", ha dichiarato Zielinski. "Quella di Amsterdam è stata una serata magica, non solo per noi ...