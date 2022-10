Prima la furiosa lite al GF Vip | poi la decisione shock di Alfonso Signorini | è successo l’impensabile

Corriere dello Sport

'Di tutta la mia famiglia, io sono lapersona a essere nata in Russia. Tutti gli altri sono ucraini' - ha spiegato la miss russa - 'Per me questa situazione è estremamente complessa e spero che ...di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e ... Caso Bellavia, Vladimir Luxuria: "Gentaccia al GF Vip!"/ "Persone disumane, hanno fatto ... Tudor furioso nel tunnel prima della Champions: la frase urlata all'arbitro Massa Prima la furiosa lite nello studio del GF Vip con Alfonso Signorini, poi la clamorosa decisione del conduttore: è successo l'impensabile.Un vero e proprio caso, quello accaduto alle fasi finali di un concorso internazionale di bellezza. Gli organizzatori, infatti, avevano pensato bene (o forse non avevano proprio pensato) di ...