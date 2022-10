Patuano A2A | ‘Da scarti il 20% del biometano che importiamo dall’estero’

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Inauguriamo un nuovo impianto a Cavaglià, importante perché chiude un’importante filiera dell’economia circolare che è quella dei rifiuti solidi urbani. Tante volte si sottovaluta l’importanza di chiudere il cerchio, e nel nostro caso chiudere il cerchio significa produrre. Abbiamo realizzato uno studio a livello nazionale: daglipotremmo arrivare a produrre il 20% di quantodall’estero, ovvero quasi 5 miliardi di metri cubi di”. Così il presidente di A2A Marco, in occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani nel Polo di Cavaglià, in provincia di Biella. “Abbiamo fatto un importante investimento, reso possibile dal dialogo con la comunità: oggi – aggiunge – questo è la ...

