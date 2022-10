‘Ndrangheta | condanne fino a 18 anni per il clan Barbaro nel processo abbreviato

(Di venerdì 7 ottobre 2022) A nove mesi dagli arresti è arrivata la sentenza di primo grado inche aveva portato a 17 misure cautelari tra Milano e Pavia nell’ambito di un’inchiesta sullain Lombardia. Sedicie 8 mesi sono stati inflitti a Rocco, 31, e 18e 6 mesi per il padre Antonio, 54. L’inchiesta della Guardia di finanza di Pavia, coordinata dal pm della Dda milanese Gianluca Prisco, lo scorso gennaio aveva portato a svelare l’esistenza di storiche famiglie ‘ndranghetiste originarie di Platì (Reggio Calabria) e radicatesi al nord, in particolare nei territori a cavallo tra le province di Pavia, Milano e Monza Brianza e nel Torinese. Tra i condannati, con sentenza del giudice per l’udienza preliminare, Daniela Cardamone, anche Domenico Sergi ...

La Repubblica

