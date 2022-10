Incidente sull’A4 | furgone contro un tir | morti cinque ragazzi con la sindrome di Down e il loro autista | l’ex sindaco di Riccione Pironi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sei persone sono morte in un’sull’autostrada A4 Torino-Trieste, nel tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro, in cui unha tamponato in modo violento un autoarticolato. Le vittime sonopasseggeri, quattroe una ragazza con ladi, e ildiMassimo, che dopo la fine del mandato (nel 2014) e il pensionamento aveva intensificato la propria attività di volontario nell’associazione Cen.tr.o.21, soggetto molto noto sul territorio che si occupa di assistenza a giovani disabili. Erano partiti daa bordo del mezzo, di proprietà del Lions club, per recarsi a un evento in ...