Famoso cavaliere di Uomini e Donne spara a zero su Ida Platano e Gemma Galgani

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Al centro del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, spesso e volentieri, danno vita a diverse e intricate situazionie Ida. Il trono over, sebbene sia arrivato e si sia evoluto nel corso di questi anni, pare che stia catturando l’attenzione del pubblico in modo evidente, talvolta tralasciando persino quello classico. A tal proposito, un ex notodiha deciso di esprimere il suo giudizio sulle due dame dianzi menzionate,ndo asulla. Ecco di chi si tratta e cosa ha riferito. Exparla die asfalta IdaNon passa giorno in cui qualcuno non proferisca parola su ...